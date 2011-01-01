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من أجل مكانة في المربع الذهبي

عسكر الجزائر يواجهون مصر
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

يواجه المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم نظيره المصري يوم الثلاثاء (30ر17 بتوقيت الجزائر) في الدور ربع النهائي من كأس العالم العسكرية (مونديال-2017), بنية مواصلة مسيرته المظفرة و إقتطاع تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي للمنافسة التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط (15-28 يناير).

بعد تحقيق مشوار دون خطأ بالفوز بالمباريات الثلاث في الدور الاول, يسعى أشبال المدرب محمد بوطاجين لتأكيد اللياقة العالية التي جعلتهم الفريق الوحيد الذي يتأهل بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

المهمة لن تكون سهلة هاته المرة ضد منافس مصري يبحث عن الثأر للهزيمة أمام "الخضر" في نهائي الالعاب العالمية العسكرية سنة 2011 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

أداء الجزائر في دور المجموعات يضعها نظريا في ثوب المرشح لكن خصوصية المواجهات الكروية الجزائرية-المصرية تستلزم أخذ كل الاحتياطات لإجتياز عقبة الدور ربع النهائي بسلام.

خلال الدور الاول فاز زملاء عبد الرحمان مزيان على المانيا بنتيجة (2-1) و إيران (3-1) ثم كوريا الشمالية (2-1) منهين المرحلة في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط, أمام المانيا (4 نقاط).

وسيكون الخط الهجومي بقيادة الهداف محمد أمين حامية سلاح المنتخب الجزائري الذي سجل 7 أهداف منذ بداية الدورة العسكرية.

 

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