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بسبب الإضطرابات الجوية

غلق 38 طريقا وطنيا وولائيا أمام حركة المرور
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تسببت الإضطرابات الجوية التي تشهدها عدد من ولايات الوطن في غلق 38 طريقا وطنيا و ولائيا أمام حركة المرور, حسب ما أكدته  مصالح الدرك الوطني في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن الولايات الأكثر تضررا هي الأغواط, البيض, تلمسان, تيزي وزو, باتنة, البويرة وسطيف, مضيفا أن الطريقين الوطنيين 15 و 33 العابرين لإقليم ولايتي البويرة وتيزي وزو والطريق الوطني رقم 99 العابر لإقليم ولايتي تلمسان والبيض وكذا الطريق الوطني رقم 47 العابر لإقليم ولايتي الأغواط والبيض هي الأكثر تضررا.

وأكد البيان أن "المصالح المعنية تقوم, رفقة أفراد الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي, إلى غاية الساعة, بإزالة الثلوج من المسالك المذكورة بغية إعادة فتحها أمام حركة المرور".

 

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