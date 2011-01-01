توقيف 68 مهاجرا من جنسيات مختلفة في جنوب وغرب الوطن

بواسطة المسار العربي /

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدة مناطق من الوطن حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن مفارز للجيش الوطني الشعبي قد "أوقفت أمس الخميس 19 يناير 2017 في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تنمراست وبرج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة".

وفي نفس الإطار أوقفت عناصر الدرك الوطني " 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية و ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وبشار وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة".

كما ضبطت مفارز الجيش الوطني الشعبي" بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام 04 مركبات رباعية الدفع و04 دراجات نارية و04 أجهزة للكشف عن المعادن و07 مطارق ضغط و03 مولدات كهربائية".

ومن جهة أخرى أحبط حراس الحدود" بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 17258 لتر".