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ترامب يحذر نتنياهو
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ خطوات أحادية الجانب مثل ضم مستوطنة "معاليه أدوميم".

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن القناة العبرية الثانية أن نتنياهو طلب بعد هذا التحذير من زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت تأجيل بحث مشروع قانون ضم المستوطنة المقرر خلال جلسة الحكومة الأحد 22 يناير/كانون الثاني

وبرر نتنياهو تأجيل مناقشة القانون بوصول طلب من إدارة ترامب بعدم القيام بخطوات مفاجئة وأحادية الجانب.

وتقع مستوطنة معاليه أدوميم في بلدة أبوديس بالضفة الغربية وضمها يعني فرض السيطرة الإسرائيلية عليها واقتطاعها من الأراضي الفلسطينية على حدود 1967.

يذكر أن مصادر صحفية قالت في وقت سابق إن هناك اتصالات بين إسرائيل وأمريكا لترتيب لقاء بين ترامب ونتنياهو في واشنطن قد يعقد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

 

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