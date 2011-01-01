توقيف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

بواسطة المسار العربي /

قام عناصر الدرك الوطني، الجمعة ببومرداس، بتوقيف ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب أوقف عناصر الدرك الوطني يوم 20 جانفي 2017 ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وعلى صعيد آخر يتعلق بحماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة ''أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، عشرة (10) تجار مخدرات وضبطت كمية من تقدر ب 322 كيلوغرام من الكيف المعالج و 200 غرام من الكوكايين وكذا 05 مركبات".

ومن جهة أخرى، ''أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 15 مهربا و 256 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في حين تم ضبط شاحنة و 08 مركبات رباعية الدفع و 3200 لتر من الوقود و 06 أجهزة كشف عن المعادن"، يضيف المصدر ذاته.

القضاء على إرهابي بمنطقة الحضرية بالميلية بجيجل

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ,بالقطاع العملياتي لجيجل باقليم الناحية العسكرية الخامسة ,الجمعة على ارهابي بمنطقة الحضرية بالميلية, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أن "في اطار مكافحة الإرهاب , قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجيجل باقليم الناحية العسكرية الخامسة , ظهر اليوم 20 جانفي 2017 على ارهابي اثر كمين بمنطقة الحضرية بالميلية". و أضاف نفس المصدر ان "العملية لا تزال متواصلة ".