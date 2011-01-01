27 دار نشر جزائرية في معرض القاهرة الدولي ال48 للكتاب

بواسطة المسار العربي /

تشارك 27 دار نشر جزائرية في الدورة ال 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تعقد فعالياتها بمدينة نصر بالقاهرة (مصر) من 26 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل حسب ما صرح به المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية حميدو مسعودي.

وقال مسعودي أن "27 دار نشر جزائرية ستحضر معرض القاهرة بأكثر من 800 عنوان" متأسفا لهذه المشاركة "الضعيفة جدا" كما قال مضيفا أن "أغلبية دور النشر الجزائرية ليست لها ثقافة المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بكتابها وإصداراتها لدى الأجانب".

وتضم الجزائر أكثر من 400 دار نشر تنشر في أغلبها باللغة العربية وفي مختلف مجالات المعرفة بالإضافة إلى الأدب.

وذكر المتحدث -وهو أيضا محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب- بأن مصر تحضر معرض الجزائر الدولي للكتاب كل عام بعشرات الناشرين على غرار دورة 2016 التي حلت فيها ضيف شرف وعرفت مشاركة أزيد من 100 ناشر مصري.

وستحل من جهة أخرى الأديبة الجزائرية حنين عمر ضيفة على الفعاليات الثقافية للمعرض وهي كاتبة مهتمة بالتراث والنقد الأدبي ومن أهم إصداراتها رواية "حينما تبتسم الملائكة" (2003) والديوانين الشعريين "سر الغجر" (2009) وكذا "باب الجنة" (2010) الذي غنى إحدى قصائده "ماذا بعد" المطرب العراقي كاظم الساهر.

كما شاركت الشاعرة -التي كرمت بالجزائر في 2014 خلال ملتقى "الكاتبات الجزائريات"- في كتابة أغنية الفيلم الأمريكي "American Hustle" (الكفاح الأمريكي) الذي أخرجه ديفد راسل في 2013.

ويشارك في الطبعة ال48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب -التي تحتضن المغرب ضيف شرف- 850 ناشر من 35 بلدا.

وستكون الجزائر ضيف شرف الطبعة ال49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 2018 حسبما كان قد صرح به وزير الثقافة عزالدين ميهوبي خلال طبعة 2016 لسيلا.