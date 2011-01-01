بن سبعيني يغيب أمام السنيغال

بواسطة المسار العربي /

سيغيب المدافع الأوسط للفريق الوطني الجزائري لكرة القدم, رامي بن سبعيني الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة, عن المباراة أمام السنيغال يوم الإثنين (سا 00ر20) بفرانسفيل لحساب اليوم الثالث للمجموعة الثانية لكأس إفريقيا للأمم-2017 في الغابون, حسب الوفد الجزائري.

وأحس لاعب ملعب ران (الرابطة الفرنسية الأولى) الذي تلقى ضربة على مستوى الركبة قبل انطلاق المنافسة, بآلام عقب المباراة أمام تونس (1-2) التي جرت يوم الخميس الماضي.

ومن المنتظر أن يترك بن سبعيني الذي كان من احسن اللاعبين القلائل في دورة الغابون, مكانه لهشام بلقروي الذي سيشكل وسط الدفاع رفقة عيسى ماندي.

ولم تسلم الجزائر من سلسلة الإصابات في هذه الدورة بعد كل من المهاجم هلال سوداني (الفخذ) والحارس مبولحي (الركبة) والغائبين أمام تونس, حيث تبقى مشاركة الثاني غير مؤكدة أمام السنيغال.

وتخوض التشكيلة الجزائرية مساء اليوم السبت (سا 00ر18) حصة تدريبية بملعب مواندا, قبل يومين عن لقاء "الأسود".

بعد تعادلها أمام زيمبابوي (2-2), رهنت الجزائر حظوظها في التأهل للدور الثاني بعد الهزيمة أمام تونس, بينما ضمنت السنيغال مرورها لربع النهائي.