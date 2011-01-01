معرض فردي للتشكيلي قادر عطية بشيكاغو

بواسطة المسار العربي /

ينظم معرض فردي للفنان التشكيلي الفرانكو-جزائري قادر عطية بمتحف الفنون لجامعة نورثويسترن بشيكاغو بولاية إلينوي (شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية) من 21 يناير الجاري إلى 16 أبريل المقبل وفقا للموقع الإلكتروني للمتحف.

وتحت عنوان "Reflecting Memory" (تأمل الذاكرة) يقدم قادر عطية شريط فيديو (عمل مركب) من 40 دقيقة يتعلق بموضوع الذاكرة حيث يأتي هذا المعرض احتفاء بعطية -المعروف بأعماله المثيرة للجدل- وهذا بمناسبة فوزه بجائزة "مارسال ديشامب" الفرنسية للفن المعاصر في أكتوبر 2016.

وما يميز هذا المعرض تدعيمه فنيا بمجموعات من الكتب اقتناها الفنان من "مكتبة هيرسكوفيتز للدراسات الإفريقية" التابعة للجامعة حيث تمثل واحدة من أهم المجموعات حول إفريقيا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتعلق بالفنون والتاريخ والأدب والموسيقى والدين والطبخ وغيرها.

وكان قادر عطية قد توج في 2016 بجائزة "مارسال ديشامب" (أهم جائزة للفن المعاصر بفرنسا) -التي ينظمها "مركز بومبيدو" بباريس ومؤسسة "نشر الفن الفرنسي في الخارج"- بعد منافسة مع كل من يتو برادا (المغرب/ فرنسا/ الولايات المتحدة) وأولا فون برتندنبيرغ (ألمانيا) وبارتيليمي توغو (الكاميرون).

ويعتبر عطية -وهو من مواليد فرنسا في 1970- أحد أبرز المبدعين الفرانكو-جزائريين في الفن المعاصر حيث عرضت أعماله التي تتناول مواضيع متعلقة أساسا بما بعد الكولونيالية والتراث بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وقد توج في 2014 بجائزة "أكاديمية برلين للفنون".

وشارك مؤخرا هذا الفنان -الذي يقيم بين برلين وباريس- في معرض جماعي بمتحف "غوغنهايم" بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) إلى جانب فنانين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث قدم عمله المركب "غرداية".

وكان تقرير سنوي ل"Africa Art Market Report" (أفريكا آرت ماركت ربورت) في 2015 قد صنف عطية ضمن الفنانين الأفارقة المائة الأكثر تقديرا بحلوله ثامنا في القائمة, حسبما نقلته أسبوعية "جون أفريك".