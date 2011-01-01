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أمطار مصحوبة ببرد على غرب ووسط-غرب البلاد
3 ساعات 15 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت في نشرية جوية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود و برد مرتقبة على ولايات غرب ووسط-غرب البلاد إلى غاية مساء يوم الأحد.

ويتعلق الأمر بولايات عين تموشنت و وهران و سيدي بلعباس و معسكر و مستغانم و الشلف و غليزان و غرب عين الدفلى و شمال تيارت وتيسمسيلت، حسب المصدر ذاته. 

وأضاف الديوان أن الأمطار المرتقبة ستبلغ أو تتجاوز 60 مم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم السبت على الساعة التاسعة صباحا (9سا) إلى يوم الأحد على الساعة السادسة مساء (18سا).

 

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