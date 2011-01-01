ثلاثة أشهر لإعادة بعث مشروع ترامواي مستغانم

بواسطة المسار العربي /

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر عمر حدبي يوم الثلاثاء انه تم منح اجل مدته ثلاثة أشهر للمجمع الاسباني-الفرنسي المكلف بانجاز مشروع ترامواي مستغانم الذي كانت عملية استلامه مبرمجة خلال هذا الشهر في حين أن النسبة الحالية لتقدم الأشغال لم تتعدى 50 %.

و أوضح السيد حدبي للصحافة عقب اجتماع مع مسؤولي هذا المجمع المتكون من شركتي ايزولوكس و كورزان كورفيام (اسبانيا) و الشركة الفرنسية (الستوم) قائلا "لقد منحنا (للمجمع) اجل مدته ثلاثة أشهر لإعادة بعث الورشة و إلا فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".

و أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر أن "أشغال (الانجاز) يجب أن تنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل و خلال ثلاثة أشهر يجب إعادة بعث الورشة بأقصى مردوديتها".

و لم يخفي الجانب الجزائري خلال هذا الاجتماع بمقر وزارة الأشغال العمومية و النقل بالجزائر العاصمة ممثلا بإطارات من وزارة النقل ووالي مستغانم عدم رضاه على وتيرة أشغال الانجاز التي يقوم بها هذا المجمع.

من جانبه تأسف رئيس ديوان وزارة النقل محمد كباش قائلا "انه رغم التزامات المجمع إلا أن الوضعية لم تتطور تقريبا بالاتجاه الايجابي".

و أضاف انه "لهذا السبب نجتمع اليوم كإجراء أخير من اجل دراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة بعث المشروع قبل اتخاذ تدابير أخرى".

كما أشار ذات المسؤول إلى أن "هذا المجمع يعتبر بالنسبة إلينا مقصرا إلى غاية ثبوت العكس" مؤكدا على ضرورة "وضع حد لهذه الوضعية التي طال أمدها".

أما ممثل المجمع المتمثل في شركة ايزولوكس فقد أشار إلى أن هذا التأخير ناجم عن "صعوبات مالية" عاشتها شركته سنتي 2015 و 2016.

و أعرب في هذا الصدد عن التزامه بتخصيص غلاف مالي يقدر ب10 مليون أورو بحلول شهر فبراير المقبل من اجل تمويل عملية بعث الأشغال.

و تابع قوله "إننا سنتمكن بهذه الأموال من تسوية جميع المشاكل المالية للمشروع".

لكن بالنسبة لوالي مستغانم عبد الوحيد تمار " فالامر يتعلق بنفس التصريحات التي تم الادلاء بها خلال الاجتماعات الأخيرة" مع ممثلي المجمع.

و في رده على تعهدات ممثل شركة ايزولوكس صرح الوالي قائلا " أتيتم في 29 سبتمبر الفارط لتقديم نفس الاعتذارات و يستحيل بذالك تصديقكم".

و استطرد قائلا بأنه " لم يتبقى الكثير من الحلول" مضيفا " إذا لستم قادرين أو لستم متأكدين من القدرة على مواصلة الأشغال فافسخوا العقد".

و للتذكير تم إطلاق أشغال انجاز تراموي مستغانم في أوت 2013 بقيمة إجمالية تقدر ب 26.5 مليار دينار.

و كان من شأن هذا المشروع المساهمة في إعادة هيكلة المدينة و تجميلها علاوة على استحداث ألف منصب عمل خلال مدة انجازه و كذا 500 منصب عمل دائم خلال فترة استغلاله.

و يمتد المشروع على مسافة 14.2 كيلومتر و يتضمن 24 محطة على خطين منها خط واحد من شأنه ربط منطقة " صلامندر" بالقطب الجامعي لخروبة مرورا بوسط المدينة و حيي تيجديت و السالم و كلية الطب.

أما الخط الثاني فمن شأنه ربط المحطة القديمة للسكة الحديدية بالمحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين لحي " 5 جويلية" مرورا بحي " بن يحي بلقاسم" على مسافة كيلومترين.

و قد تم في اطار استغلال هذا المشروع الهام برمجة بالخصوص انجاز مركز للصيانة و مبنى إداري و تقني و مركز للتحكم.

و يشار إلى أن وسيلة النقل هذه و التي ستتضمن 25 عربة ستسمح بنقل 5000 مسافر في الساعة .