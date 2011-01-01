مبولحي يغيب عن مواجهة تونس

بواسطة المسار العربي /

استبعد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جورج ليكانس، مشاركة الحارس الأول للخضر رايس مبولحي في المباراة أمام تونس بملعب فرانسفيل (00ر17 سا) برسم الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 المتواصلة بالغابون.

وقال ليكانس في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بأن مبولحي لا يزال يشكو من الإصابة التي منعته من مواصلة الحصة التدريبية لمساء أمس، مضيفا بأن الطاقم الطبي يسارع الزمن لأجل تجهيزه، "غير أن حظوظ مشاركته ضئيلة جدا".

وأوضح التقني البلجيكي بأنه بدأ من الآن إعداد الحارس الثاني مليك عسلة لتعويض مبولحي الذي تألق بشكل لافت في مباراة الجولة الأولى أمام زيمبابوي (2-2).

من جهة أخرى، أكد ليكانس غياب المهاجم هلال سوداني عن مباراة الغد للإصابة أيضا، فيما توقع مشاركة المهاجم الآخر إسلام سليماني في اللقاء "باعتبار أن إصابته خفيفة".

وكانت تونس قد أخفقت في مباراتها الأولى أمام السنغال عندما انهزمت بثنائية نظيفة.