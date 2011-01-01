حمزة بونوة في صالون الفن العربي المعاصر بالدوحة

بواسطة المسار العربي /

يشارك الفنان التشكيلي الجزائري، حمزة بونوة، في صالون الفن العربي المعاصر بالعاصمة القطرية الدوحة الذي تنطلق فعالياته وفقا للصحافة القطرية.

وسيحضر بونوة هذا المعرض الجماعي -الذي ينظمه رواق "المرخية" إلى غاية 11 مارس المقبل- إلى جانب 10 فنانين من مختلف البلدان العربية على غرار البحريني جمال عبد الرحيم والسوري زاهد تاج الدين والمصري عمرو كفراوي والعراقي اسماعيل عزام.

ويعتبر بونوة -الذي سبق له وأن شارك في العديد من معارض "المرخية"- واحدا من أشهر التشكيليين المعاصرين حيث يتميز باستعماله للخط العربي الذي جرده من مضمونه ومعناه وطار به عاليا في فضاءات التجريد.

وينظر هذا الفنان للخط العربي من زاوية جمالية ودينية صوفية حيث يعتبر أن فلسفته في فنه تعتمد على "التمسك بالهوية العربية لتكون طريقه للعالمية" وهذا من خلال الإشتغال على الثقافة العربية "من منظور معاصر" كما سبق وصرح به في عدة مناسبات.

ولد حمزة بونوة بالجزائر في 1979 حيث درس بمعهد الفنون الجميلة بالعاصمة ليستلهم فيما بعد أعماله من تراث الفن الإسلامي وقد عرض أعماله بمعارض فنية فردية وجماعية عبر مختلف بلدان العالم على غرار البرازيل وكندا والأردن والبوسنة والبحرين وإنجلترا والإمارات العربية كما أقام معرضا منفردا بالجزائر في 2008 في إطار احتفالية الجزائر عاصمة للثقافة العربية.

وكان الفنان قد حاز عدة جوائز دولية أبرزها "جائزة فنون البحر الأبيض المتوسط" في مرسيليا الفرنسية في 2001 وجائزة في "مؤتمر الفنون الأوروبي الجزائري الدولي" في بلجيكا في نفس العام.

ويهدف صالون الفن العربي المعاصر بالدوحة إلى إتاحة الفرصة لجمهور العاصمة القطرية لمشاهدة أعمال تشكيلية "متميزة ومتنوعة" وإلقاء الضوء على إبداعات التشكيليين في العالم العربي بمختلف اتجاهاتهم ومدارسم الفنية وفقا للمنظمين.