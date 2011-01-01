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نشوب حريق بمخزن بقصر المعارض ولا خسائر بشرية
14 ساعات 47 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

 شب صبيحة  على الساعة 7سا49 د حريقاعلى مستوى مخزن للأدوات الالكترونية متواجد بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائرالعاصمة) والذي لم يخلف أية خسائر بشرية، حسبما أكده المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول خالد بن خلف الله.

وأضاف الملازم بن خلف الله أن "هذا الحريق التي تعمل مصالح الحماية المدنيةلحد الساعة على إخماده خلف فقط خسائر مادية و لم يخلف خسائر بشرية".

وأكد أن أسباب نشوب الحريق لا تزال مجهولة لافتا أن ذلك يعد من إختصاصالشرطة العلمية.

 

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