اضطرابات جوية... الشروع في تنفيذ مخطط وطني للتدخل

بواسطة المسار العربي /

أفادت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في بيان لها بأن السلطات العمومية أطلقت مخططا وطنيا للتدخل خاصا بالتقلبات الجوية مباشرة بعد سريان صلاحية النشرية الجوية الخاصة الأولى ،و الذي يهدف أساسا إلى إعادة فتح الطرقات التي تسببت الثلوج في قطعها.

ويشير ذات المصدر إلى أن هذا المخطط الذي تشرف عليه خلية أزمة تم تنصيبها بمقر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ،قد سمح " بالشروع في تطبيق الإجراءات الوقائية في كل الولايات المعنية" مع التأكيد بشكل خاص على الأولوية الواجب منحها لإعادة فتح طرق المناطق الجبلية وكذا الطرقات و الطرق السريعة الأخرى.

و يضيف ذات البيان بأنه تم تجنيد كل مصالح الأمن و الحماية المدنية لهذا الغرض لأجل " تقديم مساعدتهم للمواطنين عبر كافة المناطق المعنية ،لا سيما تلك التي شهدت تهاطلا كبيرا للثلوج.

و في ذات السياق، تم أيضا تكليف الولاة "بالإشراف على النشاط العملياتي من أجل ضمان تسريع وتيرة التدخلات و التزويد المنتظم للسكان القاطنين بالمناطق المعزولة بالمواد الطاقوية و الغذائية".

و أشارت الوزارة، في هذا الصدد، إلى المساهمة الفعالة لأفراد الجيش الوطني الشعبي الذين " قدموا دعمهم لمخطط التدخل و جندوا كل الإمكانيات من أجل المساهمة في أشغال إعادة فتح الطرق المقطوعة".

و فيما يتعلق بالتكفل بالمواطنين، يشيرالبيان إلى أنه تم تجنيد كافة مصالح الحماية المدنية و الصحة التي تضمن تقديم يد المساعدة للأشخاص المتواجدين في أوضاع صعبة و التكفل الطبي بالأشخاص الذين يتم إجلاؤهم بصفة دائمة و سريعة".

و تبرز الوزارة أنه "يتم تنسيق كافة الترتيبات على المستوى المركزي مع متابعة دائمة ، و تسخير كل الوسائل عند الضرورة سواء لإعادة فتح الطرقات أو التزويد بالمواد الطاقوية و الغذائية.

و إذ أشارت إلى عدم تسجيل اي حالة وفاة و نظرا لاستمرار الاضطرابات الجوية، دعت الوزارة المواطنين إلى " التحلي باليقظة و إلى عدم التردد في اللجوء إلى المرافق العمومية الأقرب اليهم ".

و بإمكان المواطنين الاتصال بمركز الهاتف التابع لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية " 00-11" و الأمن الوطني "48-15" و الدرك الوطني "55-10" أو الحماية المدنية "14".

و يذكر أن التقلبات الجوية المسجلة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 يناير قد تميزت بتهاطل أمطار غزيرة و بسقوط ثلوج خاصة في ولايات وسط و شرق الوطن.

و لوحظ أيضا وقوع اضطراب في حركة المرور على مستوى مختلف محاور الطرقات بسبب الانقطاع المؤقت لبعض الطرقات و الطرق السريعة.