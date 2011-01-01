الإعلان عن القائمة الطويلة للبوكر

بواسطة المسار العربي / أوراري م

أُعلن أمس الإثنين عن القائمة الطويلة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2017، التي جاءت خالية من أي اسم جزائري، وشملت على 16 رواية صدرت أخيراً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وقد تم اختيارها من بين 186 رواية ينتمي كتابها إلى 19 دولة عربية، من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الروائية الفلسطينية سحر خليفة.

ومن بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، ثمة العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم ثلاثة سبق أن وصلوا إلى القائمة القصيرة للجائزة، هم: سنان أنطون، وأمير تاج السر، ومحمد حسن علوان. هذا إلى جانب خمسة آخرين سبق أن أُدرجوا على القائمة الطويلة، هم: إسماعيل فهد إسماعيل، وعبد الكريم جويطي، ورينيه الحايك، وإلياس خوري، ومحمد عبد النبي. ولا شك أن اعتراف الجائزة المتكرر بهؤلاء الكتّاب لهو مؤشر على تميزهم الإبداعي المتواصل.

ومن بين الأسماء التي تظهر للمرة الأولى على القائمة الطويلة ياسين عدنان، وهو على كونه شاعراً معروفاً، إلاّ أنه ينخرط في القائمة بروايته الأولى "هوت ماروك". أما سلطان العميمي فقد بدأ كتابة روايته "غرفة واحدة لا تكفي" في سنة 2014 إبّان مشاركته في الورشة السنوية للروائيين البازغين "ندوة" التي ترعاها الجائزة. ومن بين المشاركين الآخرين في "ندوة" الذين تشملهم القائمة الطويلة لهذا العام علي غدير، وكذلك محمد حسن علوان، وهو الأحدث عمرا من بين المختارين على القائمة. ومما يُذكر أن المدرجين على القائمة يمثلون 10 بلدا على امتداد رقعة العالم العربي، وتتراوح أعمارهم من 37 إلى 76 عاما.

وتمثلت عناوين الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة للجائزة للعام 2017، في فهرس لسنان أنطون (منشورات الجمل) – العراق، السبيليات لإسماعيل فهد إسماعيل (نوفا بلس للنشر والتوزيع) – الكويت، زرايب العبيد لنجوى بن شتوان (دار الساقي) – ليبيا، المغاربة لعبد الكريم جويطي (المركز الثقافي العربي) – المغرب، سنة الراديو لرينيه الحايك (دار التنوير لبنان) – لبنان، مذبحة الفلاسفة لتيسير خلف (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) – سوريا، أولاد الغيتو - اسمي آدم لإلياس خوري (دار الآداب) – لبنان، مقتل بائع الكتب لسعد محمد رحيم (دار ومكتبة سطور) – العراق، باولو ليوسف رخا (دار التنوير مصر) – مصر، منتجع الساحرات لأمير تاج السر (دار الساقي) – السودان، في غرفة العنكبوت لمحمد عبد النبي (دار العين) – مصر، هوت ماروك لياسين عدنان (دار العين) – المغرب، موت صغير لمحمد حسن علوان (دار الساقي) – السعودية، غرفة واحدة لا تكفي لساطان العميمي (منشورات ضفاف) – الإمارات، سفاستيكا لعلي غدير (دار ومكتبة سطور) – العراق، وأيام التراب لزهير الهيتي (دار التنوير تونس) - العراق

وأما أسماء لجنة التحكيم فضمت سحر خليفة (رئيسة اللجنة)، روائية فلسطينية؛ فاطمة الحاجي، أكاديمية وروائية ومذيعة ليبية؛ صالح علماني، مترجم فلسطيني؛ صوفيا فاسالو، أكاديمية ومترجمة يونانية؛ وسحر الموجي، روائية وأكاديمية مصرية.