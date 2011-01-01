تفوق رياضيي مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون

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تفوق رياضيو مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية لبن عكنون خلال منافسات البطولة الجزائرية للمصارعة (أكابر-رجال) التي نظمت يومي الجمعة و السبت بالقاعة المتعددة الرياضات طاهر بلخضر الشراقة (الجزائر العاصمة).

و تحصل رياضيو مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية على مجموع 12 ميدالية ذهبية (7 في المصارعة الإغريقية الرومانية و 5 في المصارعة الحرة) متبوعة بمصارعي رابطة الجزائر العاصمة (3 ميداليات ذهبية في المصارعة الحرة و ميدالية ذهبية واحدة في المصارعة الإغريقية الرومانية) و مصارعي عنابة (5 ميداليات برونزية في المصارعة الحرة و ميدالية فضية واحدة في المصارعة الإغريقية الرومانية).

و صرح مدرب مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية بن رحمون محمد قائلا "أكدنا تفوقنا في المصارعة الإغريقية الرومانية و في المصارعة الحرة بفضل عزم الرياضيين فضلا عن الإمكانيات البشرية و المالية التي وضعت تحت تصرفنا من قبل مسؤولي الرياضة العسكرية".

كما أبرز المدير التقني الوطني أيت حسين أرزقي المستوى التقني "الممتاز" للبطولة من خلال الأداء الجيد لمصارعي المنتخب الجزائري أكابر.

و شارك مائة و تسعون (190) رياضي من 13 رابطة ولائية في البطولة الجزائرية 2017 للمصارعة أكابر.

و تم مكافأة المتفوقين في البطولة الوطنية بشهادات و ميداليات و صكوك خلال حفل حضره أعضاء الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة و ممثلو المجتمع المدني و العسكري.