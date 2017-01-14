رئيس الجمهورية يؤكد عزمه الراسخ على تعزيز علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و تونس

بواسطة المسار العربي /

بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة لنظيره التونسي, الباجي قايد السبسي, بمناسبة إحياء بلاده للذكرى السادسة لعيد الثورة و الشباب, جدد له من خلالها تأكيده على عزمه الراسخ على تعزيز علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين.

و جاء في البرقية "يطيب لي والشعب التونسي الشقيق يحيي الذكرى السادسة لعيد الثورة والشباب, أن أتوجه لفخامتكم, باسم الجزائر, شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي, بأحر التهاني و أخلص التمنيات, سائلا المولى العلي القدير أن يحفظكم ويمدكم بموفور الصحة والعافية".

و تابع الرئيس بوتفليقة ''هذا وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم عزمنا الراسخ على توطيد جسور التآخي و التضامن بين شعبينا الشقيقين و تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين بلدينا لتحقيق أهدافنا الثنائية والمغاربية وما تصبو إليه شعوب منطقتنا من سلام و أمن و استقرار".