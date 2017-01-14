السلطات المغربية تمعن في سياسة التعسف اللاإنسانية في حق المعتقل السياسي الصحراوي صلاح لبصير

بواسطة المسار العربي /

تمعن السلطات المغربية في سياسة التعسف اللاإنسانية التي تمارسها في حق المعتقل السياسي والإعلامي الصحراوي صلاح لبصير المحروم من أدنى حقوقه الإنسانية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) الي.

وذكرت الوكالة الصحراوية أن ادارة سجن "آيت ملول"، جنوب المغرب، حرمت المعتقل السياسي الصحراوي صلاح لبصير من كل حقوقه،"ولعل آخر صور ذلك هو منعها لعائلة المعتقل من إدخال مجموعة من الحاجيات الضرورية ومصادرتها عند باب السجن".

وفي نفس السياق أقدم رئيس المعقل بذات السجن على مصادرة أغطية المعتقل السياسي صلاح لبصير وذلك باستخدام القوة مما أدى الى إصابة المعتقل المذكور إصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس، حسب ذات المصدر.

وعلى الرغم من ذلك، لم تفتح السلطات المغربية أي تحقيق في الشكاوى المتكررة التي تقدم بها المعتقل السياسي الصحراوي صلاح لبصير نتيجة الاعتداءات والمضايقات التي لم تتوقف منذ إحالته إلى سجن "آيت ملول" بعد الحكم عليه حكما جائرا بالسجن النافذ 4 سنوات.