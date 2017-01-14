إيقاف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

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أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الجمعة ببومرداس عنصري دعم للجماعات الإرهابية حسب ما أورده يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم يوم 13 جانفي 2017 ببومرداس/ن.ع.1 عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية." من جهة اخرى "ضبط عناصر الدرك الوطني تلمسان/ن.ع.2 كمية من الكيف المعالج تقدر ب(19,5) كيلوغرام", يضيف البيان.

كما "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بورقلة والأغواط/ن.ع.4 (03) تجار مخدرات بحوزتهم (3420) قرصا مهلوسا و (744) وحدة من مختلف المشروبات". و أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6 (323) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة في حين تم توقيف (27) مهاجرا آخر بكل من غرداية وورقلة/ن.ع.4.