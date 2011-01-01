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واسترجاع 60 طن من الخبز خلال 2016

جمع أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية بالعاصمة
13 ساعات 38 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تمكنت مؤسستي جمع النفايات على مستوى ولاية الجزائر "نات كوم" و" إكسترانت" من جمع أزيد من 1 مليون طن من النفايات المنزلية فيما بلغت كمية الخبز المسترجع 60 طن,حسب تقريري المؤسستين لسنة 2016  .

وأفاد تقرير مؤسسة "إكسترا نت" بجمع المؤسسة أزيد من 560.000 ألف طن من النفايات المنزلية على مساحة 624.5 كم2  ما يمثل نسبة 81% من المساحة الإجمالية للعاصمة  بعدد سكان يقارب 2مليون و200 ألف ساكن . أما تقرير مؤسسة "نات كوم" فأشار إلى جمع  أزيد من 450.000 طن من النفايات المنزلية كحصيلة لسنة 2016 .

وبلغت كمية الخبز المسترجعة لدى مؤسسة "إكسترانت" ما يقارب 40 طن عبر 31 بلدية. و من جهتها سجلت "نات كوم" إسترجاع كمية 20 طن من الخبز على مستوى 26 بلدية .

وحسب تقرير "إكسترا نت" تم خلال سنة 2016 رفع ونقل أكثر من 560.000  طن من النفايات المنزلية . وفيما يخص احصائيات الفرز الانتقائي والرسكلة والاسترجاع جمع ما يفوق 1585 طن من مادة الكارتون . أما مادة البلاستيك فتجاوزت 70 طن وأزيد من 24 طن من الإطارات والعجلات المطاطية .

وأضاف التقرير ان المؤسسة  تقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية المجمعة حيث تم وضع 108 موقع للفرز  والتي تجمع في مواقع الرسكلة المتواجدة بالحميز ومركز الفرز الانتقائي برويبة  هذه العملية تخص كل من البلاستيك  الكرتون  الالمنيوم  الزجاج  الخبز والإطارات والعجلات المطاطية.

و تضم المؤسسة 5285 عامل وموظف بكل الأصناف  حيث أن نسبة عمال التدخل الميداني يمثلون أكثر من 93% من العدد الكلي ونسبة الإطارات والجامعيين 5%, كما تمتلك 265 شاحنة دكاكة  واستطاعت أن تمر إلى الحداثة وإدخال المكننة في رفع ونقل النفايات المنزلية .

وأشار التقرير الى أن ذلك" يساهم بشكل أكبر في نجاعة ومردودية رفع ونقل النفايات المنزلية مع الحفاظ على صحة العامل والإنقاص لحد كبير من الحوادث المهنية المتوقعة والمحتمل حدوثها .

ولتحقيق الأهداف المرجوة والمرور الى الاحترافية في مجال العمل (نقل ورفع النفايات المنزلية) يتوجب حسب المصدر اتباع برامج المناجمنت في التنظيم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في التسيير والمتابعة .

ومن جهته أفاد تقرير "نات كوم" عن جمع ازيد من 450.000 طن من النفايات المنزلية على مساحة 1680 كم  خلال سنة 2016 و بلغ عدد الحاويات المخصصة لجمع و فرز النفايات أزيد من 6700 حاوية .

و بالنسبة للعمليات الفرز الانتقائي قفد قامت مؤسسة "نات كوم" بتخصيص 73 مركز فرز النفايات المنزلية اين خصصت لهذه العملية حاويات خاصة بجمع الخبز و البلاستيك و عزل الكرتون في نقاط متفرقة من بلديات العاصمة .

و في هذا الشأن ذكر التقرير ان الفرز الانتقائي نتج عنه فرز 600 طن من المواد المسترجعة على غرار الورق المقوي والكرتون  و 25  طن من مادة البلاستيك و 20 طن من الخبز.

 

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