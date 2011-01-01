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التي يتجاوز علوها 800 متر ابتداء من يوم السبت

ثلوج مرتقبة على مرتفعات شرق و وسط الوطن
13 ساعات 46 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن ثلوجا ستتساقط على مرتفعات شرق و وسط البلاد و التي يتجاوز علوها  800 متر  ابتداء من صبيحة يوم السبت.

و يوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي عين الدفلى و البليدة و المدية و تيزي وزو و البويرة و بجاية و سطيف و برج بوعريرج وجيجل و باتنة وأم البواقي و خنشلة  و تبسة.

و يوضح ذات المصدر بأن سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح مابين  15 و 20 سم  و سيتجاوز محليا30 سم وذلك مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم السبت على الساعة 09 صباحا إلى يوم الأحد على الساعة 12 زوالا.

 

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