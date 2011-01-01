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وفاة الفنان الكوميدي أبو جمال
13 ساعات 49 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

توفي الكوميدي ورجل المسرح ابو جمال واسمه الحقيقي ارزقي رابح عن عمر يناهز 79 سنة ليلة الخميس الى الجمعة بالجزائر العاصمة بعد صراع مع المرض وفق ما علم من مصادر طبية.

وكان الفقيد ارزقي رابح  الذي ولد في 14 مارس 1938 من ابرز الوجوه  السينمائية والمسرحية في الجزائر حيث كانت لديه عدة ادوار هامة في السينما الجزائرية والفرنسية.

و قد إلتحق المرحوم ابو جمال في خمسينات القرن الماضي بفرقة محي الدين بشطارزي والاذاعة قبل الانضمام الى صفوف جبهة التحرير الوطني ابان حرب التحرير حيث تعرض مرارا الى التوقيف والتعذيب من قبل قوات الاستعمار الفرنسي بين سنتي  1960 و 1962.

وبعد الاستقلال انضم ابو جمال الرفيق الدائم لرويشد الى فرقة حسن الحسني قبل الالتحاق بالمسرح الوطني الجزائري بقيادة مصطفى كاتب حيث برز في  مسرحيات "حسن طيرو" الى جانب  "رويشد" و"الغولا" كما ترك بصماته في الفن السابع باعمال خالدة مثل فيلم "حسن طاكسي" و"حسن نية"(1989) و"الطاكسي المخفي"(1982).

 

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