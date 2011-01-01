انخفاض عدد اللاجئين في أوروبا بمقدار الثلثين في 2016

بواسطة المسار العربي /

انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر بمقدار الثلثين في 2016 نتيجة اتفاق مع تركيا لكن عدد الوافدين إلى إيطاليا من شمال إفريقيا ارتفع إلى رقم غير مسبوق.

وذكرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" أن عدد اللاجئين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني وصل إلى 503700 لاجئ في 2016، وعزت الوكالة هذا الانخفاض إلى اتفاقية اللاجئين المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ويقضي الاتفاق المبرم في مارس/آذار الماضي بأن تحصل تركيا على مليارات من اليورو لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنع المهربين من نقلهم عبر بحر إيجه إلى اليونان.

في حين سجل عدد الواصلين إلى إيطاليا في 2016 ارتفاعا غير مسبوق ويزيد بنسبة 20 في المئة عن مستواه العام الماضي، ليسجل 181 ألف مهاجر وصلوا من شمال إفريقيا عبر ما يسمى طريق وسط البحر المتوسط وهو أكبر عدد سجل إلى الآن.

هذا وذكرت المنظمة الدولية للهجرة سابقا أن عام 2016 شهد غرق أكبر عدد من المهاجرين في البحر المتوسط إذ لقي قرابة 5000 حتفهم.