وهران... نحو توزيع 7 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال سنة 2017

بواسطة المسار العربي /

يرتقب بولاية وهران توزيع 7 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنة الجارية 2017، حسبما أعلنه الوالي عبد الغني زعلان.

وذكر الوالي في تصريح للصحافة على هامش عملية تسليم مفاتيح 128 مسكنا ترقويا مدعما ببلدية بوتليليس أنه "سيتم خلال السنة الجارية منح السكنات بمختلف الصيغ والتي ستبلغ 7 آلاف وحدة سكنية".

وأشار ذات المسؤول إلى انه سيتم استلام هذا العدد من السكنات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وهو موزع على ألفي وحدة سكنية ترقوية عمومية مدعمة بحي "ريجنسيى" و3 آلاف من صيغة البيع بالإيجار ( عدل) وألفي مسكن آخر اجتماعي.

وبخصوص البرنامج الجديد للسكنات البيع بالإيجار، أوضح السيد عبد الغني زعلان أن وهران استفادت مؤخرا من 6 آلاف و كان لديها 9 آلاف وحدة السكنية حيث أصبح العدد الإجمالي لسكنات عدل يقارب 15 ألف وحدة سكنية بوهران.

ومن جهة أخرى، أبرز الوالي أن توزيع السكنات الذي جرى اليوم ببلدية بوتليليس (غرب وهران) يدل على أن العملية غير محصورة في المدن الكبرى على غرار وهران وإنما تشمل البلديات الصغيرة.

وكان والي وهران قد أشرف على تسليم مفاتيح 128 وحدة سكنية ببلدية بوتليليس و 40 أخرى بحي الصباح شرق وهران و كذا عقود الملكية على مجموعة من مواطني حي سيدي البشير (بئر الجير) في إطار عملية التسوية القانونية للسكنات.