الخضر يقلبون تأخرهم الى فوز (3- 1)

بواسطة المسار العربي /

تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم من قلب تأخره الى فوز على حساب نظيره الموريتاني بنتيجة (3-1) الشوط الاول (0 -1) في لقاء ودي جرى السبت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, ضمن استعداداته تحسبا لكأس إفريقيا للأمم 2017 المقررة بالغابون (14 يناير-5 فبراير).

فبعد شوط أول صعب لم يرق الى تطلعات الجماهير القليلة التي حضرت, استطاع رفقاء سفيان هني من تغيير النتيجة لفائدتهم في المرحلة الثانية سيما من خلال اجراء بعض التغييرات من جهة وتراجع مردود "المرابطون" من جهة أخرى.

وأقحم المدرب جورج ليكنس بن سبعيني بدل بلقروي ( د 46) الذي لم يكن في يومه وكان وراء الهدف الوحيد لموريتانيا, ليعود التوازن الى الخط الخلفي.

وجاءت أول لقطة للخضر في د 11 لسفيان هني بتلقيه كرة من بونجاح والحارس الموريتاني دون عناء.

غير الامور سارت عكس ما تشتهيه سفينة الناخب الوطني ليكنس عندما ارتكب بلقروي خطأ داخل منطقة العمليات ليعلن الحكم عن ضربة جزاء, نفذها العيد حسن بنجاح موقعا الهدف الاول في الدقيقة 17.

واستغل العيد حسن د 22 هفوة في الدفاع ويسدد كرة حولهاعسلة بصعوبة للركنية.

رد الخضر جاء متأخرا بعد عمل جماعي منسق و تايدر يسدد لكن قذفته كانت ضعيفة.

وفي الدقيقة 42 راوغ ديادي ديارا الدفاع ويسدد لكن الحارس مليك عسلة حولها مرة أخرى للركنية لتنتهي المرحلة الاولى بأداء دون اقناع للخضر وتأخرهم بهدف دون مقابل.

و عرفت المرحلة الثانية انتعاشا في اللعب سيما من جانب زملاء القائد عيسى ماندي. وانتظر العدد القليل من الانصار الى غاية الدقيقة ال53 ليعدل سفيان هني النتيجة بالعقب. ورجح بونجاح الكفة لفائدة الجزائر في الدقيقة 73 برأسية بعد تلقيه كرة ثابتة من سفير تايدر.

بعدها تفنن الخضر في تضييع الفرص حيث وفي الد75 وبعمل جماعي بين تايدر وغزال وبونجاح, تصل الكرة الى هني الذي أرسل كرته جانبا .

ثم حاول المدافع مختار بلخيثر بتسديدة ارضية في الدقيقة 86 والحارس يخرجها الى الركنية التي لم تأت بالجديد.

وضاعف وسط الميدان نبيل بن طالب النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة (90+1) بتسديدة قوية لتنتهي المواجهة بفوز الخضر بثلاثية لواحد.

وسيلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية, بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى (الجزائر) يوم الثلاثاء.