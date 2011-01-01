ارتفاع إنتاج المحروقات خلال الثلاثي الثالث من 2016

بواسطة المسار العربي /

سجل الإنتاج الإجمالي من المحروقات ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 باستثناء نشاط تكرير النفط الخام، حسب الديوان الوطني الإحصائيات.

وارتفع الإنتاج الكلي من المحروقات بنسبة 4ر1 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو و سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله في وقت كان الإنتاج قد تراجع بنسبة 4ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

وحسب تصنيف إنتاج المحروقات ارتفع إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي بنسبة 6ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2016 (مقابل ارتفاع ب5ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني).

وبخصوص الغاز المميع ارتفع الإنتاج بنسبة 2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من العام الماضي بعد انخفاض قدر بنسبة 7ر20 بالمائة خلال الثلاثي الثاني.

وعلى نقيض هذه الأرقام المحققة في مجال إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي سجل نشاط تكرير النفط الخام تراجعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 حيث انخفض بنسبة 1ر6 بالمائة بعد تسجيله لنمو قدر ب 3ر5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام نفسه.

وبخصوص الإنتاج العام من المحروقات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 فقد ارتفع ب 8ر0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

وقد سجل إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة بينما تحسن نشاط تكرير النفط الخام ليسجل زيادة بنسبة 1ر1 بالمائة.

في الوقت ذاته شهد نشاط تمييع الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 7ر1 بالمائة خلال الأشهر التسعة (9) الأولى و ذلك بسبب التراجع الحاد الذي سجله هذا النشاط (-7ر20 بالمائة) خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016.