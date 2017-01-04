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حوادث الطرقات... وفاة 29 شخصا و إصابة 1185 آخرين بجروح في ظرف أسبوع
04/01/2017 13:53:00
 
بواسطة المسار العربي /

لقي 29 شخصا حتفهم و أصيب 1185 آخرون بجروح متفاوتة في 1017 حادث مرور تم إحصاؤها على المستوى الوطني في الفترة ما بين 25 و 31 ديسمبر المنصرم، حسب الحصيلة الأسبوعية الواردة اليوم الأربعاء عن المديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية تيزي وزو بوفاة شخصين وإصابة 49 آخرين، نتيجة وقوع 46 حادث مرور.        

ومن جهة أخرى، قامت مصالح الحماية المدنية ب 917 تدخلا سمح بإخماد 542 حريق من مختلف الأصناف.

 

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