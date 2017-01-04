أرسنال ينجو من فخ بورنموث بفضل جيرو !

بواسطة المسار العربي /

تمكن أرسنال من فرض التعادل على مضيفه بورنموث في مباراة مثيرة بعد أن قلب تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل مثير 3-3، الثلاثاء 3 يناير، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض بثلاثية مدوية عبر تشارلي دانيلز في (د.16)، و كاليوم ويلسون في (د.21 من ركلة جزاء)، وريان فرازير في (د.58).

في المقابل أدرك المدفعجية التعادل، بواسطة كل من التشيلي أليكسيس سانشيز في (د.70)، وهو الهدف الثالث عشر للمهاجم التشيلي هذا الموسم، ولوكاس بيريز مارتينيز في (د.75)، واختتم جيرو ثلاثية أرسنال من رأسية في الوقت بدل الضائع في (د.90+3).

وبهذا التعادل الدراماتيكي رفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع ، كما رفع بورنموث رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، وفشل في تحقيق أول فوز تاريخي على المدفعجية.

وحقق سوانسي سيتي فوزا ثمينا بنتيجة 2-1 على حساب مضيفه كريستال بالاس.

وسجل للفائز إلفي ماوسون في (د.42) و الإسباني أنجل رانغل في (د.88)، فيما جاء هدف بالاس عبر الإيفواري ويلفريد زاها في (د.83).

بهذا الفوز، غادر سوانسي سيتي المركز الأخير وارتقى للمرز التاسع عشر برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وفاز ستوك سيتي على ضيفه واتفورد 2-0 ليرتقي إلى المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة .. أحرز هدفي الفائز ريان شاوكروس في (د.45+3) وبيتر كراوش في (د.49).

في المقابل تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.