حوادث المرور... انخفاض "محسوس" في عدد القتلى خلال سنة 2016

بواسطة المسار العربي /

عرفت حوادث المرور بالمناطق الحضرية عبر التراب الوطني انخفاضا "محسوسا" في عدد القتلى سنة 2016 مقارنة بعام 2015 حسبما كشف عنه بتيبازة منظمو الطبعة ال68 للأيام الإعلامية للأمن الوطني.

و قدرت نسبة انخفاض عدد القتلى ضحايا حوادث المرور خلال سنة 2016 بأقل من 16 بالمائة عبر كل التراب الوطني في إقليم اختصاص الشرطة مقارنة بسنة 2015 أين أحصت مصالح الأمن العمومي نسبة أكثر من 16 بالمائة من القتلى من إجمالي ضحايا حوادث المرور حسب الشروحات المقدمة من قبل مسؤول جناح التربية المرورية للتظاهرة.

و اعتبر المسؤول خلال تقديمه لشروحات لمدير الأمن العمومي للشرطة الجزائرية مراقب شرطة عيسى نايلي الذي أشرف على افتتاح الفعاليات رفقة والي تيبازة موسى غلاي الانخفاض الذي وصفه ب"الأول من نوعها منذ سنوات" بثمرة مختلف حملات التحسيس و الإعلام في الأوساط التربوية و التكوينية التي تنظمها المديرة العامة للأمن الوطني عبر التراب الوطني إلى جانب حملات التوعية التي تنظم لفائدة السواق.

و أوضح ذات المسؤول أنه سيتم لاحقا تقديم حصيلة مفصلة عن ضحايا حوادث المرور المسجلة خلال سنة 2016.

و كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أحصت خلال سنة 2015 هلاك 809 شخص جراء حوادث المرور التي بلغت 16245 حادثا فيما أصيب 19337 بجروح متفاوتة.