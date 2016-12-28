بعد قرار مجلس الأمن.. إلغاء المصادقة على البناء في القدس

بواسطة المسار العربي /

ألغت بلدية القدس تصويتا كان مقررا بشأن إصدار تراخيص بناء جديدة لحوالي 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، تنفيذا لطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول إسرائيلي من البلدية لوكالة "رويترز" إن نتنياهو طلب إلغاء التصويت الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول قبل ساعات من كلمة من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، يتحدث فيها عن رؤيته لكيفية إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف هنان روبين عضو لجنة التخطيط والإسكان بالقدس للصحفيين "بسبب كلمة كيري المقررة مساء، قال رئيس الوزراء إنه رغم تأييده للبناء في القدس فإن علينا ألا نزيد من تأجيج الوضع."

وأضاف روبين أن 492 تصريحا ببناء وحدات في مستوطنتي راموت ورامات شلومو كانت مطروحة للموافقة عليها.

ويأتي هذا التطور في مسألة البناء الاستيطاني، بعد أيام من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه، يطالب بوقف الاستيطان.