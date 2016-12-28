تعيين عنتر يحيى مناجيرا عاما جديدا لنادي أورليون

بواسطة المسار العربي /

عينت إدارة أورليون, الناشط في بطولة الرابطة الثانية الفرنسية لكرة القدم, الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى في منصب مناجير عام مكلف بالشؤون الرياضية, حسب بيان نشره النادي على موقعه الإلكتروني.

ولم يوضح ذات المصدر إن كان عنتر يحيى سيواصل مشواره كلاعب في الفريق أو سيتفرغ لمهمته الجديدة.

وانضم المدافع الأوسط صاحب ال33 عاما إلى صفوف أورليون في يناير 2016 قادما من نادي أونجي (الرابطة الاولى الفرنسية), حيث ساهم في صعود فريقه الجديد إلى الدرجة الثانية.

ولكن أورليون, الذي يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين جزائريين آخرين هم, السعيد بلكالام وكريم زياني وفريد يزيوان, مهدد بالعودة إلى الدرجة الثالثة حيث أنهى المرحلة الأولى من البطولة في المرتبة ال20 والأخيرة.

ودفعت هذه الوضعية إدارة النادي لتعيين أيضا المدرب السابق لإتحاد الجزائر, ديديي أولي نيكول على رأس العارضة الفنية لفريقها الأول خلفا لأوليفيي فرابولي, الذي مكث في منصبه لمدة خمسة أعوام.