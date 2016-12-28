الأيام الشتوية الخامسة لمسرح الطفل من 2 إلى 7 يناير المقبل بالقليعة

بواسطة المسار العربي /

تحتضن دار الثقافة أحمد عروة القليعة بتيبازة من 2الى 7 يناير المقبل الأيام الشتوية الخامسة لمسرح الطفل تحت شعار "ابتسم لتكون أجمل" حسبما علم لدى هذا الصرح الثقافي.

و تتنوع العروض المبرمجة بين عروض مسرحية ترفيهية و تنشيطية و ألعاب خفة و ألعاب ترفيهية و تنشيطية تهدف إلى توفير مساحات تربوية ترفيهية و تثقيفية و توعوية للطفل خاصة أنها تتزامن مع عطلة الشتاء حسب المكلفة بالإعلام حدة فراحي.

و يرتقب أن يشارك في فعاليات التظاهرة خمس جمعيات محلية منها ثلاثي البسمة بواسماعيل و جمعية تاج الفنون لفوكة و حركة المسرح لفوكة و جمعية السكاملة للمسرح ببوسماعيل و جمعية حركة المسرح للبليدة حسب ذات المصدر.

للإشارة تندرج المبادرة التي تدخل طبعتها الخامسة على التوالي في إطار البرنامج الثقافي والفني لدار الثقافة لسنة 2016 التي تشهد على مدار السنة حركية ثقافية نشيطة.