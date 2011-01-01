بعد مضي 12 عاما.. 400 جثة مجهولة بتايلاند

بواسطة المسار العربي /

كشفت الشرطة التايلاندية الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول عن بقاء 400 جثة على الأقل مجهولة الهوية من ضحايا كارثة تسونامي التي قتلت 226 ألف شخص عام 2004 .

وقال أناند بونكركيو نائب مفوض الشرطة في منطقة تاكوا با فى إقليم فانج نا"منذ تسونامى عام 2004 اتصلت السلطات بما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف من الأقارب للحضور واستلام الجثث، هناك حوالي 400 جثة لا يمكننا التعرف عليها".

وتسبب زلزال بقوة 9.15 درجات على مقياس ريختر بوقوع أمواج تسونامي في أجزاء مختلفة من المحيط الهندي في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية بالتاريخ.

وكانت تايلاند وإندونيسيا والهند وسريلانكا بين البلدان الأكثر تضررا من الكارثة، حيث قتل حينها حوالي 5395 شخصا فى تايلاند بينهم نحو ألفي سائح أجنبي.

وتشهد تايلاند فى ذروة الموسم السياحي إقبالا كبيرا وقد عادت الأمور إلى طبيعتها في المنطقة التي ضربها تسونامي.