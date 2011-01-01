أبرز الأحداث الرياضية في عام 2016

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شهد عام 2016 مجموعة من الأحداث الرياضية البارزة، كان بعضها مفاجئا، كتتويج البرتغال بكأس أمم أوروبا لكرة القدم، وبعضها حزينا، مثل حرمان مجموعة من الرياضيين الروس من المشاركة في ريو.

تتويج المنتخب البرتغالي بكأس أمم أوروبا لأول مرة في تاريخه

توج المنتخب البرتغالي لكرة القدم في عام 2016، بلقب بطولة أمم أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية، على نظيره الفرنسي (البلد المستضيف للبطولة)، بهدف نظيف، حمل توقيع إيدر.

النجمة الروسية ماريا شارابوفا

أوقف الاتحاد الدولي للتنس، النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا في رابطة لاعبات التنس المحترفات، والفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ماريا شارابوفا، لمدة عامين، بعد ثبوت تناولها لمادة ميلدونيوم المحظورة على الرياضيين، مما حرمها من المشاركة في الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو. وطعنت شارابوفا في حكم إيقافها لمدة عامين أمام محكمة التحكيم الرياضية، واستجابت تلك المحكمة لطلب اللاعبة الروسية، حيث خفضت مدة إيقافها من عامين إلى 15 شهرا.

تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه

توج نادي ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي، في أكبر مفاجأة تشهدها الدوريات الأربع الكبرى.

وكان للنجم العربي الجزائري رياض محرز، الذي اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2015/2016، دور كبير في تحقيق ليستر لهذا الإنجاز التاريخي، بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة.

حرمان مجموعة كبير من الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو

أدى التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ريتشارد مكلارين، بشأن المنشطات في روسيا، إلى حرمان مجموعة من الرياضين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو، كما استُبعد جميع البارالمبيين الروس من المشاركة في بارأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بناء على نتائج تقرير ماكلارين.

5ـ اعتزال يلينا إيسنباييفا

أعلنت الروسية يلينا إيسينباييفا (34 عاما) البطلة الأولمبية مرتين والبطلة العالمية ثلاث مرات في القفز بالزانة، إنهاء مسيرتها الرياضية، بعد إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى عن المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وكانت إيسنباييفا ضمن 67 رياضيا روسيا ضمن منافسات ألعاب القوى قرر الاتحاد الدولي لهذه الرياضة استبعادهم من المشاركة في أولمبياد ريو.

تتويج المنتخب الروسي لكرة اليد بذهبية ريو

توج المنتخب الروسي لكرة اليد للسيدات، بالميدالية الأولمبية الذهبية الأولى في تاريخه، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وذلك عقب فوزه على سيدات فرنسا في المباراة النهائية (22-19).

7ـ فوز الأردني أحمد أبو غوش بالميدالية الذهبية في ريو

أهدى الأردني أحمد أبو غوش، الميدالية الأولمبية الأولى لبلاده، في تاريخ مشاركاته الأولمبية، وذلك عقب فوزه بذهبية وزن تحت 68 كلغ في التايكواندو، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

انتخاب جياني إنفانتينو على رأس الفيفا

تولى السويسري جياني إنفانتينو، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خلفا للرئيس السابق، سيب بلاتر، الذي قدم استقالته، عقب سلسلة من الفضائح التي هزت عرش أكبر جهاز كروي في العالم.

وفاة أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي

توفي محمد علي في 3 يونيو/حزيران 2016، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع طويل مع شلل الرعاش.

وكان محمد علي (كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور قبل اعتناقه الإسلام) فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات، (1964 و1974 و1978)، وفي العام 1999، توج بلقب "رياضي القرن"، وكان يصف نفسه بأنه "يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة"، وهو صاحب أسرع وأقوى لكمة في العالم، واعتزل الملاكمة العام 1981، بعد مسيرة حافلة، تضمنت 56 فوزا، منها 37 بالضربة القاضية، وخمس هزائم.

فشل ميسي في قيادة الأرجنتين للفوز بكوبا أمريكا

فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا، في قيادة منتخب بلاده، للفوز ببطولة كوبا أمريكا 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما خسر منتخب التانغو في المباراة النهائية، أمام منتخب تشيلي بركلات الترجيح.

وقرر ميسي اعتزال اللعب الدولي، بعد إهدار واحدة من ركلات الترجيح في نهائي هذه البطولة أمام تشيلي، قبل أن يتراجع مؤخرا عن هذا القرار.

فوز عموري بجائزة أفضل لاعب في آسيا

فاز الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية 2016 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تحطم طائرة شابيكوينسي البرازيلي

تعرض نادي شابيكوينسي البرازيلي لفاجعة في الشهر الماضي، بتحطم الطائرة التي كانت تقل بعثة الفريق إلى كولومبيا، لخوض نهائي "كوبا سود أمريكانا" لكرة القدم، وأودى الحادث بحياة 76 شخصا فيما نجا خمسة.

تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية

توج فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بكأس العالم للأندية 2016، عقب فوزه في المباراة النهائية، على نادي "كاشيما انتلرز" الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فوز رونالدو بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2016، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، ليحصل بذلك، على جائزة الكرة الذهبية، للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2008، 2013 و2014، عقب موسم مثالي، أحرز فيه لقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وكأس أمم أوروبا "يورو 2016" مع منتخب بلاده البرتغال، متفوقا على غريمه التقليدي، الأرجنتيني ميسي، المتوج بالجائزة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.