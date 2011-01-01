استرجاع حلب يهيئ الظروف الملائمة للتسوية السياسية للأزمة السورية

بواسطة المسار العربي /

اعتبرت أطراف النزاع في سوريا استرجاع مدينة حلب الإستراتيجية من قبضة التنظيمات المسلحة خطوة هامة من شأنها أن تهيئ الظروف الملائمة لتسوية سياسية للأزمة من خلال فتح المجال أمام جولات جديدة للمفاوضات بين أطراف الصراع.

وبعد تحرير ثاني أكبر مدينة في سوريا اعتبرت سوريا والدول المتحالفة معها استرجاع المحافظة خطوة هامة في مسيرة النصر الكامل على الإرهاب والتسوية السياسية للازمة المتواصلة منذ نحو ست سنوات والتي خلفت مقتل أكثر من 300 ألف شخص.

وأكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إن استعادة كامل السيطرة على حلب تمثل "انتصارا" لحلفائه الروس والإيرانيين بقدر ما هو انتصار لبلاده، ومن شانه أن يسهم فعليا في محاربة الإرهاب".

تحرير حلب يوفر الظروف الملائمة للتسوية السياسية

اعتبر الرئيس السوري الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش في العديد من المدن السورية على رأسها مدينة حلب "خطوة أساسية في طريق القضاء على الإرهاب في كامل الأراضي السورية، وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب".

وكان الجانب الروسي قد أكد من جهته على لسان الرئيس فلاديمير بوتين على أن الانتهاء الناجح للعملية المشتركة لتحرير حلب، يعد "خطوة هامة" في طريق النصر الكامل على الإرهاب في سوريا مؤكدا في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسن روحاني، أن عملية تحرير حلب الناجحة خطوة هامة لإحلال السلام في البلاد.

وإتفق الزعيمان على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، على وجه الخصوص، وإجراء مفاوضات في أستانا بين الأطراف المعنية للخروج بنتائج محددة" في اواخر يناير المقبل.

وقد أظهرت كل من روسيا وتركيا وايران استعدادا للمساعدة في التوسط في اتفاق للسلام سوري مع الإتفاق مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، على إجراء محادثات جديدة تهدف لحل الصراع في سوريا بمدينة أستانة عاصمة كازاخستان في يناير المقبل.

كما أعلن من جهته، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه سيتم بحث وقف إطلاق النار على مستوى سوريا في مشاورات أستانة.

وعن مشاركة الهيئة العليا للتفاوض بمحادثات كازاخستان أكد لافروف أن من سيشارك في هذه اللقاءات ممثلون عن الحكومة والمعارضة الموجودة على الأرض بما فيها المسلحة.

وكان بوتين، أشاد خلال مؤتمره الصحفي السنوي بموسكو "بالدور المحوري" الذي لعبته روسيا وتركيا وإيران في إجلاء المسلحين والمدنيين من شرق حلب وعدد من البلدات الأخرى في الأراضي السورية، مشددا على أن إجراء مثل هذه العملية بدون مشاركة روسيا، "كان أمرا مستحيلا".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد أن حملة الضربات الجوية التي تشنها بلاده في سوريا أتاحت القضاء على 35 ألف مقاتل منذ بدئها في سبتمبر 2015، فيما صرح الرئيس السوري أن استعادة كامل السيطرة على حلب تمثل "انتصارا لحلفائه".

وقال شويغو "منذ بدء عملياته شن الطيران الروسي 17 ألفا و800 غارة جوية، أصابت 71 ألف مرة البنى التحتية للإرهابيين، وقضى بذلك على 725 مخيم تدريب، و405 مصانع لصنع متفجرات، و1500 من التجهيزات العسكرية، و35 ألف مقاتل، بينهم 204 قياديين".

تحديات جمة تنتظر إعادة تهيئة مدينة حلب المدمرة كلية

لقد غيرت الحرب، معالم مدينة حلب السورية وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية والميدانية تبرز المآسي الإنسانية بكامل ثقلها على المدينة حيث أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر المحافظة خلال المرحلة التالية من تحريرها لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم في الأحياء الشرقية.

وبمجرد انتهاء الحرب في المدينة ظهر حجم الدمار ناهيك عن الحاجة الملحة لإعادة تأهيل ما يجب اعادة تاهيله من البنية التحتية ومرافق الصحة والتعليم والخدمات وابرز محافظ حلب ، حسين دياب، في السياق ، أن التحديات التي تعترض المحافظة مبرزا أنه تم استقبال أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة وتم نقل أكثر من 79 الف منهم إلى مراكز الاقامة التي جهزتها المحافظة بينما أقام البقية مع الأقارب.

ومهما كانت الجهود المبذولة من قبل دمشق غير انها ستبقى "غير كافية" حسب المسؤولين في حال عدم تدعيمها بجهود اخرى خاصة ما يتعلق بالمستشفيات والمدارس والطرقات التي يحتاج قسم منها لإعادة تاهيل فيما يبقى قسم كبير اخر دمر تماما جهات سورية وسياسية أكدت على المصالحات سبيلا فعالا لترميم النسيج الإجتماعي للمدينة أسوة بمناطق اخرة كحمص وريف دمشق وحي الوعر لا سيما ان أسرا كثيرة في حلب أجبرت على ترك الاحياء الشرقية إلى المناطق الغربية ابان بلوغ الصراع اوجه.

إزالة مظاهر الحرب واستتباب الأمن وانتظام الحركة بدت على قدر كبير من الأهمية في الفترات الأولى وعليه قررت موسكو ارسال احد كتائب الشرطة العسكرية إلى المدينة بهدف مساعدة السلطات السورية في حفظ النظام ومراقبة المعابر وحماية عناصر نزع الألغام الروس وحماية المستشفى الميداني الروسي.