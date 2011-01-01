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لى يد مصاب بأمراض عقلية

وفاة شرطي أثناء أداء مهامه بتمنراست ع
2 ساعات 45 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

توفي شرطي أثناء أداء مهامه صبيحة يوم الأحد بتمنراست على يد مصاب بأمراض عقلية, حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن الشرطي توفي بعد الاعتداء عليه بواسطة أداة حادة من طرف شخص مصاب بأمراض عقلية, مضيفا أن المعني تم إيقافه من طرف مصالح الشرطة القضائية بمكان الحادث.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تمنراست لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي.

 

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