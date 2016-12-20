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العطلة الشتوية من 20 ديسمبر إلى 8 جانفي القادم
20/12/2016 14:16:00
 
بواسطة المسار العربي /

أعلنت وزارة التربية الوطنية ان العطلة الشتوية لسنة للسنة الدراسية الجارية ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية 8 جانفي القادم صباحا.

و أوضح بيان نشر على موقع الوزارة انه "بخصوص عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2017/2016 طرأ تعديل عليها بالنسبة للسنة الجارية بحيث تبدأ العطلة ابتداء من مساء يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 إلى غاية يوم الأحد 08 جانفي 2017 صباحا".

و كانت العطلة الشتوية مبرمجة من 22 ديسمبر إلى غاية  2 جانفي المقبل.

 

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