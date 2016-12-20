توجه متفاوت لأسعار المواد الغذائية عند الاستيراد

بواسطة المسار العربي /

عرفت اسعار المواد الغذائية والصناعات الغذائية لدى الاستيراد من طرف الجزائر توجهات متفاوتة خلال الثمانية اشهر الاولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, حسب ماعلمته واج لدى وزارة التجارة.

فبالنسبة للحبوب تراجعت اسعار الاستيراد الى 311 دولار للطن فيما يخص القمح الصلب (-% 5 ر32 مقارنة بنفس الفترة من 2015 ), و الى 192 دولار/طن للقمح اللين (-% 5 ر23 ) والى 185 دولار/طن للذرة (-%4 ر8).

ومن جهتها بلغت اسعار شراء مسحوق الحليب 2.302 دولار/طن (-% 2 ر21). وتراجعت ايضا اسعار الزيوت الخام (انخفاض يتراوح من 7 ر1 بالمئة الى 31ر9 بالمئة) الا بالنسبة لزيت جوز الهند الذي سجل ارتفاعا قدره (6 ر9 بالمئة) وزيوت غذائية خام اخرى (+4 ر44 %).

كما ارتفعت اسعار الاستيراد بالنسبة للسكر البني حيث بلغت 380 دولار/طن (+43 ر2 %). أما في مواد البقالة, ارتفعت أسعار البن المحمص ب (+52%) والشاي ( +6%) و العجائن الغذائية ( +5,2%) وحليب الاطفال ( +2,8%) والسكر الابيض (+0,8%). وفي مقابل ذلك, تراجعت اسعار الطماطم ذات التركيز الثلاثي الى 864 دولارا للطن (-5ر26%), والطماطم المركزة إلى 1.157 دولارا للطن (-5ر19 %) والبن غير المحمص إلى 2.105 دولارا للطن (-8ر9 %) والطماطم مضاعفة التركيز إلى 1.329 دولارا للطن (-6ر8%) والارز إلى 529 دولارا للطن (-4ر6%).

بالنسبة للبقول, تم تسجيل انخفاضات في أسعار الفاصوليا الجافة إلى 949 دولارا للطن (-7 ر27 %) والبازلاء الجافة إلى 585 دولارا للطن (-7 ر19 %). أما أسعار الاستيراد للعدس فقد إرتفعت إلى 1.083 دولارا للطن (+16%) والحمص إلى 1.239 دولارا للطن (+7 ر14%) بينما تم استيراد الثوم ب 1.689 دولارا للطن اي بارتفاع قدره 58 %.

أما عن اللحوم والسمك, أظهرت أرقام وزارة التجارة تراجعا في أسعاراللحوم الحمراء المجمدة إلى 3.029 دولار/طن (-6 ر10 %) والمبردة إلى 3.608 دولارا للطن (-7ر9%) والاسماك المجمدة الى 1.517 دولارا للطن (-8ر4%). وخارج المواد الغذائية, انخفض متوسط سعر استيراد الاسمنت الى 64 دولار /طن مقابل 65 دولار /طن بانخفاض 5 ر1 %.

وبلغ عدد البلدان الممونة للجزائر بمسحوق الحليب ب 9 بلدان و الخمسة الاوائل هي زيلندا الجديدة (04ر40 بالمائة من الواردات الاجمالية) وفرنسا (5ر16 بالمائة) الارجنتين (5ر12 بالمائة) وبولونيا ( 3ر9 بالمائة) و الاوروغواي (1ر8 بالمائة). بالنسبة للزيوت الغذائية الخام تم استيراد كل الكميات تقريبا من قبل ستة متعاملين رئيسيين منهم شركة خاصة تحتل الصدارة ب 25 ر56 بالمائة من الكميات المستوردة.

وبخصوص استيراد السكر البني تبقى هذه الشركة مسيطرة بتغطيتها 69 ر83 بالمائة من اجمالي الكمية المستوردة. أما عن السكر الابيض فقد لوحظ ان حصة قدرها 6ر66 بالمائة تم استيرادها من قبل 10 مؤسسات خاصة.وبالنسبة للبن غير المحمص هناك 7 مستوردين اساسيين يغطون 67 ر36 بالمائة من الواردات.

الموز و التفاح: 167 مليون دولار واردات

وعن الفواكه الطازجة تم استيراد 7ر116 مليون دولار من الموز خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الجاري (مقابل 120 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2015) و 2ر50 مليون دولار من التفاح (مقابل 80 مليون دولار).

وقدرت فاتورة واردات اللوز ب6ر31 مليون دولار (مقابل 3ر27 مليون دولار) و 9ر16 مليون دولار بالنسبة للزبيب (مقابل 8ر20 مليون دولار) و 7ر4 مليون دولار للمشمش المجفف (مقابل 1ر6 مليون دولار) فيما قدرت قيمة واردات البرقوق المجفف ب 9ر9 مليون دولار (مقابل 40ر10 مليون دولار). ولوحظ من جهة ثانية ان فاتورة استيراد الثوم قد انتقلت الى 4ر14 مليون دولار (مقابل 4ر9 مليون دولار).