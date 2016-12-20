فيفا يغرم إنجلترا بسبب شعار زهرة الخشخاش !

بواسطة المسار العربي /

أنزل الفيفا ،الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، غرامة مقدارها 45 ألف فرنك سويسري ، بالاتحاد الإنجليزي للعبة بسبب ارتداء لاعبيه شعار زهرة الخشخاش، خلال مباراة الفريق ضد اسكتلندا.

وكان لاعبو المنتخبين الإنجليزي والاسكتلندي، وضعوا شارات زهرة الخشخاش الحمراء على قمصانهم، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018، والذي صادف اليوم الذي تحتفل فيه بريطانيا بشهدائها في الحروب.

وشملت العقوبة أيضا المنتخب الاسكتلندي الذي سيدفع غرامة قدرها 20 ألف فرانك سويسري (18 ألف يورو).

ويرفض الاتحاد الدولي رفع أو ارتداء أي شعارات سياسية أو دينية أو تجارية، على قمصان اللاعبين بغض النظر عن المناسبة.

كما غرم منتخبا ويلز وإيرلندا الشمالية للسبب عينه بمبلغ 20 و15 ألف فرانك سويسري على التوالي.