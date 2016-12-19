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أمطار معتبرة على الولايات الغربية للوطن ابتداء من الاثنين
19/12/2016 14:31:00
 
بواسطة المسار العربي /

ستشهد الولايات الغربية للوطن تساقط أمطار معتبرة ابتداء من صباح الاثنين, حسبما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد في نشرية جوية خاصة.

وأضاف ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي : تلمسان و عين تموشنت و وهران و مستغانم و معسكر و سيدي بلعباس.

أما نسبة الأمطار المرتقبة فستبلغ 50 مم محليا على طول مدة صلاحية النشرية (ابتداء من يوم غد الاثنين على الساعة 9 صباحا إلى يوم الثلاثاء على الساعة 9 صباحا).

 

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